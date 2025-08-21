In memoriam: Dragutin Veljković (1955–2025)

U večernjim časovima, 20. avgusta 2025. godine, preminuo je Dragutin Veljković, poštovan i cenjen u svojoj zajednici, rođen 15. januara 1955. godine.

Završio je Mašinski fakultet u Beogradu i tokom života obavljao niz odgovornih dužnosti, a od 2009. do 2012. godine bio je načelnik Rasinskog upravnog okruga. Njegov rad i predanost ostavili su dubok trag u institucijama kojima je pripadao, ali i u srcima ljudi koji su ga poznavali.

Poznat kao dobar i plemenit čovek, uvek spreman da pomogne i sasluša, stekao je poštovanje i prijateljstvo mnogih. Bio je posvećen suprug, otac dvoje dece i ponosni deda troje unučadi, kojima je ostavio nasleđe ljubavi, mudrosti i dobrote.

Sahrana Dragutina Veljkovića održaće se 23. avgusta 2025. godine u 13 časova na Starom groblju.

Sećanje na njega ostaće trajno među porodicom, prijateljima i svima koji su imali čast da ga poznaju.