Sastanak sa predstavnicima JKP „Gradska toplana“

U Gradskoj upravi održan je sastanak gradonačelnika Ivana Manojlovića sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata JKP „Gradska toplana“. Prisustvovali su i direktor Milutin Tasić, kao i predsednik Veća saveza samostalnih sindikata za više opština u Kruševcu Saša Nešić.

Tokom razgovora analiziran je rad ovog javnog preduzeća i aktuelna grejna sezona, a bilo je reči i o planovima za predstojeći period. Samo u dobroj saradnji i koordinaciji aktivnosti između Grada, menadžmenta preduzeća i sindikata, mogu se iznaći najbolja rešenja za poslovanje i kvalitet usluga koje se pružaju krajnjim korisnicima – građanima Kruševca, zaključeno je na sastanku.