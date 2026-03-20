У Парохијском дому Саборног храма Светог Ђорђа представљена књига “Свети Роман Мелод ХИМНЕ”

Са Благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, након Вечерње службе и Акатиста Светом Нектарију, у Парохијском дому Саборног Храма Светог Ђорђа, представљена је књига “Свети Роман Мелод ХИМНЕ”.
Преподобни Роман Слаткопојац, Свети Роман Мелод хришћански светитељ из 5. века, родом из Сирије, био је византијски песник, химнограф и ђакон. Познат је као аутор химне Пресветој Богородици, Дјева данас рађа Превечнога и земља Неприступноме подноси пећину.
О књизи су говорили протојереј Дејан Крстић, ректор Богословије Светог Кирила и Методија у Нишу и мастер теолог Марко Пантић, вероучитељ.