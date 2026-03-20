Izraženija empatija, osećaj ljubavi i povećane odgovornost za druge – neke od dobrobiti programa rada maloletnika VP doma u Kruševcu

Na TV Kruševac premijerno je prikazan dokumentarni fim ŠAPA SPASA o programu rada maloletnika Vaspitno popravnog doma Kruševac sa psima tokom 2025. godine, sa ciljem bolje reintegarcije štićenika u društvo kada izađu iz ove ustanove.

Autor filma je Marina Kovačević koja je vodila i umetničke radionice kreativnog pisanja i izražavanja emocija, dok je u radu sa psima svoje iskustvo preneo Aleksandar Bata Marković, iskusni kinolog.

Izraženija empatija, osećaj ljubavi i povećane odgovornost za druge ljude i životinje – samo su neke od dobrobiti ovog programa istakao je u emisiji RAZGOVOR S POVODOM na našoj televiziji upravnik Vaspitno popravnog doma u Kruševcau Ivan Mijailović.