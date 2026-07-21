JKP Vodovod Kruševac: Lepo vreme omogućava nesmetan rad, paralelno u gradu i u seoskim sredinama

Sva Javna komunalna preduzeća uporedo rade u užem gradskom jezgru i zonama gde imaju povećan i zajednički posao, a pored ulica u blizini stadiona, Novom naselju, očekuju nas i intezivni radovi u ulici Doktora Batuta u podnožju Bagdale.

Lepo vreme omogućava nesmetan rad, a paralelno kako na gradskom , radimo i u seoskim sredinama, istakao je direktor JKP Vodovod Kruševac Vladimir Milosavljević. Inače leto je period kada se potrošnja vode drastično povećava, ali zahvaljujući kapacitetu rezervoara, opremi i svakodnevnoj brizi o korisnicima nije bilo restrikcija.

Kvarovi koji se dese jesu posledica velikog broja korisnika priključenih na mrežu, ali se brzom intervencijom ekipa otklanjaju u razumnom roku, dodao je direktor Milosavljević.