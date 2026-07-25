Srpska pravoslavna crkva sa vernicima obeležava danas praznik Ikone Presvete Bogorodice Trojeručice (Hilandarske). U hramovima se služi sveta liturgija, a verni narod se trudi da poseti one crkve u kojima se nalaze „ćerke” ikone Bogorodice Trojeručice.

„Ikona hilandarska Trojeručica je litijska, znači oslikana je s obe strane i na njenoj pozadini se nalazi oslikan lik Svetog Nikole. Po tipu, ona je Odigitrija – Putevoditeljica. Mnoge čudotvorne kopije ikone Trojeručice se nalaze svuda po pravoslavnom svetu”, napisala je između ostalog master teologije Nataša Višnjić o odlikama hilandarske Trojeručice, u tekstu „Ikona Bogorodice Trojeručice – istorija i značaj”, a nalazi se na sajtu Hrama Svetog Save.

Posebno se ovaj praznik svečano proslavlja u Hilandaru gde ikona Bogorodice Trojeručice stoluje, to jest, ona je zaštitnica i igumanija ovog manastira na Svetoj Gori. Bogorodičinu ikonu Trojeručicu Sveti Sava je doneo sa sobom u Hilandar. To je prvi dolazak Trojeručice u Hilandar. Posle toga, Sveti Sava, rukopoložen je za srpskog arhiepiskopa 1219. godine. On tada odlazi sa Svete Gore, a Trojeručica ostaje u Hilandaru do 1347. godine.

Ova ikona je najpoštovanija i najznačajnija ikona srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Prema predanju, nju je oslikao apostol i jevanđelista Luka i nalazi se u carskoj lavri manastira Hilandara, a iz Svete zemlje pre osam vekova doneo ju je Sveti Sava.

Ikona Trojeručica je, prema predanju, iscelila ruku Svetog Jovana Damaskina. Kada bezbožni ikonoborni car Lav Treći Isavrijanac (717–741) okleveta svetog Jovana, koji beše revnosni zaštitnik svetih ikona, pred damaskim halifom (knezom) za tobožnju izdaju države i vladara damaskog, halif kazni svetog Jovana javnim odsecanjem njegove desne ruke. Sveti Jovan Damaskin molio se pred ikonom Presvete Bogorodice i ona ga je iscelila. Iz blagodarnosti za učinjenu milost, Jovan Damaskin, koji je inače ovu ikonu čuvao u riznici porodičnog doma u Damasku, pridodao je njenom liku treću ruku, po čemu je ona dobila ime Trojeručica.