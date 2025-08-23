Аktuelni javni pozivi NSZ Kruševac

U Mozaik sali Grdaske uprave Kruševac podeljeni su ugovori za dodelu subvencija za samozapošljavanje u okviru lokalnog akcionog plana samozapošljavanja za ovu godinu.

Ugovore je dobilo 51-no lice, 21-na žena i 30 muškaraca među kojima su dva lica sa invaliditetom. Subvencije za samozapošljavanje odobrene su u jednokratnom iznosz od 380.000 dinara a za lica sa invaliditetom 420.000 dinara.

Za realizaciju programa subvencija za samozapošljavanje grad Kruševac je u ovoj godini izdvojio 10 miliona dinara a Nacionalna služba za zapošljavanje 9 miliona i 600.000 dinara.

O aktuelnim javnim pozivima NSZ Kruševac u narednom prilogu.