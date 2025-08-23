Na ulice Kruševca izašlo preko 4.000 građana: Dosta je blokada! Hoćemo da živimo!

Građani Srbije koji se protive blokadama okupili su se večeras u više gradova širom zemlje, drugi put u poslednja tri dana. Na ulice Krusevca je izašlo preko 4.000 gradjana i poslalo snažnu poruku.

Ne damo Srbiju! Dosta je blokada! Hoćemo da živimo! Ovo su samo neke od parola koje su se mogle čuti usput dok je duga kolona građana prolazila centrom Lazarevog grada.

Građani su još jednom ukazali da je dosta blokada koje traju već više od devet meseci. Isticali da se zalažu za mir i jedinstvo, a protiv podela i haosa, kao i da nije cilj da se suprotstavljamo jedni drugima, već da zajedno gradimo bolju budućnost.

Među građanima je i Bratislav Gašić, ministar odbrane, koji je sa svojim sugrađanima izašao da pruži podršku ideji slobode i ideji borbe za bolji Kruševac i Srbiju!

Skup je protekao bez incidenata.