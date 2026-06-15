RAZGOVOR S POVODOM: Ana Prvanov i Darko Andonov, pomoćnici gradonačelnika Kruševca

Jedna od kapitalnih investicija koja će obeležiti ovu godinu u Kruševcu je početak građevinskih radova na izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Grad Kruševac kontinuirano radi na unapređenju životne sredine kroz Budžrtski fond za zaštitu životne sredine. Koja je uloga Fonda i kako funkcioniše? Koji fondovi su namenjeni poljoprivrednicima? Energetska sanacija, konkursi za poljoprivredne proizvođače, neke su od emisije Razgovor s povodom.

Gosti su pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, održivi razvoj i energetiku Ana Prvanov i pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov. Televizija Kruševac 20 sati i 30 minuta.