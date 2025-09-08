Astronomsko udruženje Eureka organizovalo posmatranje pomračenja Meseca

Astronomsko udruženje Eureka organizovalo je na Bagdali posmatranje pomračenja Meseca. Kruševljani su ovaj fenomen mogli da prate, a ujedno i fotografišu, pomoću dva teleskopa ovog Udruženja, dok je preko 30 hiljada pratilaca instagram grupe Eureka, ovu pojavu moglo da prati putem društvenih mreža.

S obzirom na veliko interesovanje, Astronomsko udruženje Eureka će nastaviti da organizuje slične aktivnosti u gradu, pa je nakon završetka astronomskog kampa na Jastrepcu, u planu da se opservatorija u zabavnom parku Šarengrad pretvori u solarnu, za proučavanje Sunca i sunčevih aktivnosti.

Pored Kruševljana, a zahvaljujući astronomskom Društvu “Ruđer Bošković”, ovaj fenomen organizovano su pratili i ljubitelji astronomije u Beogradu.

Inače, poslednje potpuno pomračenje Meseca bilo je u martu ove, a pre toga, 2022. godine.