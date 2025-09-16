Započni karijeru u modernoj industriji, u fabrici „14. oktobar“

Kruševačka fabrika „14. oktobar“, deo međunarodne industrijske kompanije Czechoslovak Group (CSG), najavljuje novu fazu razvoja, koja uključuje značajna ulaganja u infrastrukturu, modernizaciju proizvodnje i proširenje kadrovskih kapaciteta. Tokom 2025. godine planirano je pokretanje nove kovačke linije, što predstavlja jedan od najvažnijih strateških koraka u okviru procesa modernizacije namenske industrije u Srbiji.

U skladu sa planovima rasta, fabrika će u narednom periodu pojačati tim stručnim kadrovima iz oblasti obrade metala, mašinstva i proizvodne kontrole. U fokusu su zanimanja koja su danas sve ređa na tržištu rada, poput metalostrugara, zavarivača, bravara i kovača, odnosno profili koji su od ključne važnosti za domaću industriju, a čiji se nedostatak sve više oseća u čitavom regionu.

Poseban akcenat stavljen je na tehnički kadar sa iskustvom u radu na CNC mašinama, ali i usavršavanje, zatim na inženjere koji će biti uključeni u planiranje i optimizaciju proizvodnih procesa, kao i na operativno osoblje koje će biti angažovano u kovačnici i na kontroli kvaliteta. Novi pogoni i savremena oprema omogućiće efikasniju organizaciju rada, viši nivo proizvodne preciznosti i povećanje bezbednosti na radu.

Iz kompanije ,,14. oktobar“ ističu da je pozicija CNC operatera, koji rukuje i programira na najsavremenijim CNC strugova, vrši kontrolu parametara i kvaliteta izrađenih delova, atraktivna novozaposlenima. Kandidati treba da poseduju znanje o tehničkim crtežima, osnovno poznavanje reznih alata, da znaju da rade na računaru i da imaju iskustvo u obradi metala. Kada je reč o mašinskim inženjerima koji planiraju, prate i optimizuju proizvodne procese, uvodeći nove tehnologije, oni podržavaju proizvodne timove i uvek su spremni za rad u dinamičnom okruženju. S druge strane, radnik u kovačnici radi na savremenim kovačkim mašinama i učestvuje u procesu oblikovanja metala. Njihova znanja zasnovana su na osnovama mašinstva, uz potrebnu fizičku spremnost, odgovornost i timski rad u proizvodnji. Kontrolor u proizvodnji kvaliteta proizvoda u svim fazama proizvodnog procesa, proverava dimenzije, oblike i vodi računa o tehničkoj dokumentaciji i standardima kvaliteta, ispravnosti i o pravilnom korišćenju mernih instrumenata.

Fabrika trenutno zapošljava oko 370 radnika, a planom rasta predviđeno je zapošljavanje dodatnih 50 radnika do kraja 2026. godine.

Pored planiranih ulaganja, „14. oktobar“ razvija i projekte u civilnom sektoru, čime se dodatno učvršćuje tržišna pozicija i diverzifikuje proizvodni portfolio. Pristupanjem CSG grupaciji, kompanija je dobila snažnu podršku za tehnološki razvoj, digitalizaciju proizvodnih procesa i međunarodnu saradnju, što danas čini jednu od glavnih prednosti ovog kruševačkog kolektiva. Usmerenost ka tehnološkom napretku, investicije u kadrove i jačanje domaće industrijske baze, temelj su na kojem „14. oktobar“ gradi svoj dugoročni razvoj.