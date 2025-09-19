Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti: Veliki korak napred od istraživanja genetskih uticaja

Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti obeležava se 21. septembra. Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest, pridruženi član Međunarodne asocijacije za Alchajmerovu bolest već treću godinu zaredom, deo je globalne akcije podizanja svesti i sa svojim partnerima obeležava ovaj dan.

Želja nam je da skrenemo pažnju i stručne i opšte javnosti na izazove i probleme sa kojima se suočavaju osobe sa demencijom, porodice koje brinu o njima i zajednice u kojima oni žive i pozovemo na akciju za promenu stanja.

Procenjuje se da danas ima preko 55 miliona ljudi koji žive sa ovim stanjem u svetu, od kojih u Srbiji više od 140,000, a za nešto više od pet godina ova cifra će se povećati na 78 miliona na globalnom.

Nedostaju nam dnevne usluge u zajednici (dnevni boravci, predah smeštaji, grupe podrške, savetovališta za obolele i srodnike koji brinu o njima, edukativne radionice za porodice i sistematsko obrazovanje zdravstvenih i radnika u socijalnoj zaštiti).

Srodnik koji neguje odraslog obolelog člana porodice ne može da dobije više od nedelju dana bolovanja godišnje. Uloga medija u upućivanju u prava sredonika obolelih je od nemerljivog značaja, kažu iz udruženja za Alchajmerovu bolest.