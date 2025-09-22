Dan opštine Varvarin i 215. godišnjica Varvarinske bitke

Opština Varvarin 23. septembra obeležava svoj Dan i 215. godišnjicu Varvarinske bitke.

Ove godine, pored tradicionalnog programa obeležavanja velikog istorijskog događaja, godišnjice Varvarinske bitke, Nacionalni savet ruske nacionalne manjine u Srbiji otkriće spomen-ploču grofu Orurku i ruskim vojnicima u spomen-kompleksu “Sastavci” (9:30), nakon toga sledi pomen učesnicima Varvarinske bitke na istoj lokaciji (10 časova), a zatim i polaganje venaca zvaničnih delegacija.

Svečana sednice Skupštine opštine Varvarin, povodom Dana opštine, počeće u 12 sati, a tokom sednice biće potpisana i Povelja o bratimljenju opština Varvarin i Modriča (Republika Srpska).