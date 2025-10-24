Novi poraz fudbalera Napretka, u Kruševcu od Vojvodine

Fudbaleri Napretka pretpeli su novi poraz u prvenstvu Super lige Srbije. U 13. kolu u Kruševcu ih je pobedila Vojvodina sa 4:1.

Tim iz Novog Sada pitanje pobednika rešio je već u prvih 45 minuta, pošto je postigao sva četiri gola.Strelci su bili Kokanović u 10 minutu, Vidosavljević u 14, Kolarević u 19 i Ranđelović u 42, koji je uz svoj pogodak upisao i tri asistencije.

Napredak je prvi zapretio u 7. minutu, ali je Rosić dvaput odlično intervenisao, najpre nakon šuta Bastajića, a zatim i Bogdanovskog. Već tri minuta kasnije, Vojvodina je povela, Kokanović je sa distance preciznim udarcem po zemlji pogodio mrežu za 0:1.

Usledio je pravi nalet gostiju Vidosavljević je u 14. minutu posle asistencije Ranđelovića duplirao prednost, a pet minuta kasnije Kolarević je bio na pravom mestu posle centaršuta s desne strane za 0:3. Do poluvremena, Vojvodina je dodala i četvrti pogodak, Ranđelović je ovoga puta prevario golmana i sam se upisao u strelce.

Domaći su u nastavku uspeli samo da ublaže poraz, Bubanj je u 53. minutu iskoristio dodavanje Majdevca za konačnih 1:4.

Napredak je poslednji na tabeli sa 7 bodova. Fudbalere ovog tima u sredu, 29. oktobra u 15:30 časova, očekuje utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije sa Trajalom.