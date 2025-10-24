24/10/2025 - 21:13
Kultura

“Milijini dani” u Kruševačkom pozorištu nastavljaju se predstavom „Galerije“ u izvođenju Pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara

Autor: RTK

“Milijini dani” u Kruševačkom pozorištu nastavljaju se u 20 sati predstavom „Galerije“ Miloša Latinovića, u režiji Nebojše Bradića i izvođenju Pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječara.

Predstava donosi dramski portret rimskog cara Galerija, vojskovođe, savladara Dioklecijana i progonitelja hrišćana, čiji život autor prikazuje kroz prizmu predsmrtnih sećanja. „Galerije“ nije klasična istorijska drama, već umetnički prikaz lika apsolutne vlasti i svih njenih paradoksa, u kojima se prepoznaju i mnogi savremeni vladari.