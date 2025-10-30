Posle uspešne letnje sezone, Sportski centar Kruševac i tokom zime radiće na renoviranju, popravkama i održavanju terena.

U toku je zamena stolica u Hali sportova, a očekuje se rekonstrukcija zatvorenih bazena. U toku su pripreme za rekonstrukciju zatvorenih bazena, zamena stolica u Hali sportova realizuje se parcijalno, kako bi u međuvremenu Hala mogla da se koristi u punom kapacitetu.

U kruševačkoj Hali sportova je 2.200 stolica. Ulaganje u izgradnju terena za odbojku na pesku bilo je dobar strateški potez , jer je teren ovog leta maksimalno korišćen. Kako bi se sačuvao od oštećenja tokom zime, teren je zaštićen.

Popularan sport je Padel, teren je u Kruševcu otvoren ovog leta i takođe se eksploatiše maksimalno s obzirom da je i cena korišćenja terena korektna dodaje direktor Srportskog centra Predrag Milenković.