Održana finalna konferencija u okviru projekta Grada Kruševca ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST, prisustvovala ministarka Tatjana Macura

U Gradskoj upravi Kruševac održana je finalna konferencija u okviru projekta Grada Kruševca ŽENE ZA RAVNOPRAVNOST kojoj je prisustvovala ministarka bez portfelja Tatjana Macura zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanja žena.

Pomenuti projekat podržava resorno ministarstvo a posvećen je brojnim izazovima sa kojima se žene suočavaju i on je bio ne samo program obuka već sistemska inicijativa koja povezuje obrazovanje, osnaživanje žena u svim važnim oblastima života, sticanje digitalnih veština, institucionalnu podršku i umrežavanje.