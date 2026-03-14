Potpisan Ugovor sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine

U Palati Srbije održan je sastanak na kome je uručen potpisan Ugovor o sufinansiranju realizacije projekta “Dečije igralište na Jastrepcu“, na delu k. p. br. 1793/2, KO Buci. Ispred Ministarstva za zaštitu životne sredine Ugovor je potpisala ministarka Sara Pavkov, a ispred Grada Kruševca Ana Prvanov, pomoćnik gradonačelnika. Sastanku je prisustvovala i držana sekretarka Dragana Ostojić.

Iznos ukupnog budžeta projekta je 3.972.834,00 dinara. Ministarstvo za zaštitu životne sredine obezbeđuje 78% sredstava, a Grad Kruševac iz budžeta izdvaja 21,77%.

Ovim projektom se planira izgradnja novog ograđenog igrališta za decu, površine oko 147 m² u Parku prirode „Veliki Jastrebac“, u skladu sa režimima zaštite područja (Ⅲ stepen zaštite).

Dugoročni efekti izgradnje ovog bezbednog i funkcionalnog dečjeg igrališta su: povećan broj posetioca, posebno porodica sa decom, jačanje ekološke svesti kod dece i šire javnosti, doprinos održivom turizmu i pozitivnom imidžu Parka prirode „Veliki Jastrebac“, očuvanje prirodnih vrednosti kroz kontrolisano i plansko korišćenje prostora.