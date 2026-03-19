Nebojša Lapčević dobitnik nagrade „Jovan Skerlić“ za pesničku knjigu „Pastir i runolist“

Nebojša Lapčević dobitnik je nagrade „Jovan Skerlić“ za 2025. za pesničku knjigu „Pastir i runolist“.

Lapčević je savremeni srpski književnik piše poeziju, prozu, kao i libreta za operu i dramske tekstove.

Za svoje književno stvaralaštvo ovenčan je sa više značajnih priznanja poput nagrada „Meša Selimović”, „Slobodan Džunić“, „Radoje Domanović”, „Srboljub Mitić”, „Đura Jakšić”, „Pečat kneza Lazara“ i dr. Predsednik je Bagdale i urednik je Legata Milića od Mačve.

Uručenje nagrade obaviće se 26. Maja, u Galeriji 73 na Banovom Brdu.