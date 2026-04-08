08/04/2026 - 13:38
RTK | Radio televizija Kruševac
KulturaNekategorizovano

U kući Simića održano predavanje “Libade i krinoline 1830-1914. godine – Vladarka kao modna ikona”

Priču o vremenu u kome su se srele libade i krinoline, govorila je istoričar umetnosti i heritolog Tamara Ognjević.

Srpske žene su u periodu od 1830 do 1914. godine izašle u javnost po samosvojnom načinu odevanja, stajući uz vladare kao dostojne sledbenice nacionalnog modnog izraza.

Reč je  o prvim decenijama devetnaestog veka koje donose značajne promene u delimično oslobođenoj Srbiji i nastojanje da za kratko vreme od turske kasabe pređe put do emancipovane Evrope od koje je deli samo reka Sava.

I u tom periodu srpska žena nalazi se u nepoznatom izazovu  a vladarke u ulozi vođa žena od najvažnijih životnih stvari, legitimiteta do oblačenja. Predavanje koje je organizovao Narodnoi muzej Kruševac održano je u Kući Simića.