Danas je Međunarodni dan Roma – ukazivanje na položaj i izazove romske zajednice u Srbiji

Međunarodni dan Roma obeležava se danas u Srbiji i svetu sa ciljem da se ukaže na položaj i izazove sa kojima se romska zajednica suočava.

Međunarodni dan Roma je kao praznik ustanovljen 1990. u gradu Serock u Poljskoj, u znak sećanja na Prvi svetski kongres Roma koji je održan u Čelsfildu kod Londona od 7. do 12. aprila 1971. godine.

Na kongresu je usvojen međunarodni naziv “Rom”, što na romskom znači “čovek”, a doneta je i odluka da pesma “Đelem, đelem”, što na srpskom znači “Išao sam, išao”, postane romska himna.

Na svetski dan Roma u Srbiji ova nacionalna zajednica ukazuje na probleme, promoviše svoju istoriju i kulturu.

Muzikom najčešće iskazuju svoja najtananija osećanja.

Duboko ukorenjena diskriminacija, siromaštvo, rani brakovi, nezaposlenost, problemi sa obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom, najveći su problemi Roma.