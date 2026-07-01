Расписан Jавни позив за узгој телади за тов

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов за 2026. годину.
Захтеви се подносе у периоду од 29. јуна до 29. јула 2026. године, закључно, путем платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину, пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје, и то за краве отељене у периоду од 1. априла 2025. године до 31. марта 2026. године.
Право на подстицаје за исто грло остварује се једном за једну календарску годину, a износ подстицаја по грлу је 20.000 динара.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др Драган Гламочић позвао је све сточаре који испуњавају услове да искористе ову меру подршке и благовремено поднесу захтеве.
„Производња телади за тов има важну улогу у развоју нашег говедарства и зато желимо да држава буде поуздан ослонац онима који улажу у своја стада и планирају дугорочну производњу. Наш циљ није само исплата подстицаја, већ да створимо услове да домаћа сточарска производња буде стабилнија, конкурентнија и економски одржива. Министарство ће и у наредном периоду наставити да креира мере које ће подстицати развој сточарства и обезбедити још већу извесност за наше произвођаче“, нагласио је министар Гламочић.
Текст Јавног позива можете преузети на линку:
https://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov-4/
Информације у вези са расписаним Јавним позивом доступне су на телефоне Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101 или 011/30-20-118, као и на званичној веб презентацији еАграр на адреси https://eagrar.gov.rs.