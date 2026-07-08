,,Tragovi dobrote’’ – nagrađeni film bruskih srednjoškolaca

Članovi Studija za kompjutersku animaciju i film ,,Mika Đorđević“ Srednje škole Brus nastavljaju da nižu uspehe na prestižnim festivalima srednjoškolskog filma. Najnoviji, kratki film pod nazivom ,,Tragovi dobrote’’ dobitnik je treće nagrade na ovogodišnjem Beogradskom srednjoškolskom filmskom festivalu Srbije i regiona BEOSEF.

„Tragovi dobrote“ su svojevrsno kazivanje o velikim delima Spasilačke službe Crvenog krsta Brus. O nesebičnosti i požrtvovanosti bruskih spasilaca svedoče atraktivni snimci i fotografije spasavanja ugroženih u udaljenim planinskim krajevima a mesto u filmu, našli su svi oni koji su, od osnivanja do danas, doprineli jačanju i promociji ove organizacije.

Na filmu su radili učenici IT smera Nikola Brzaković, Sanja Radmanovac, Tanja i Đorđe Čolovejić koji rad na filmu ocenjuju izazovnim ali uspešnim.

Ovo je, kaže mentor, profesor Mladen Tošev, prvo značajno priznanje nove generacije filmskog studija bruskih srednjoškolaca. Na nedavno održanom petom Međunarodnom dečjem i omladinskom IKT Film Festu u Novom Pazaru, u konkurenciji 49 filmskih ostvarenja, „Tragovi dobrote“ svrstani su među pet najboljih.