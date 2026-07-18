Sutra u Mozaik sali Grada Kruševca koncert “Na krilima muzike”

Na krilima muzike – naziv je koncerta koji će sutraa od 19 časova biti održan u Mozaik sali Grada Kruševca.

Učesnici koncerta su višestruko nagrađivani u zemlji i inostranstvu učenici Muzičke škole “Kosta Manojlović” u Zemunu – četvoro dece porodice Spepanov: Zoja Stepanova, klavir, violina, Timofej Stepanov, klavir, violina, viola, Jakov Stepanov, klavir, Savva Stepanov, violina i David Božić, virtuoz na klaviru i kompozitor.

Gošća koncerta je Iskra Manojlović, vokalni solista iz Kruševca.

Porodicu Stepanov čine četvoro dece: Timofej, Zoja, Jakov i Savva. Od najranijeg detinjstva posvećeni su muzici i danas su učenici Muzičke škole „Kosta Manojlović” u Zemunu.

Timofej, Zoja i Jakov uče violinu, violu i klavir, dok Savva pohađa nastavu violine i klavira. Svi su učenici klase Aleksandre Kijanović (violina i viola) i Radojke Ivanović (klavir).

Redovno nastupaju kao solisti, članovi kamernih ansambala i orkestara, učestvuju na koncertima i muzičkim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, na kojima osvajaju prve nagrade i laureatska priznanja.

David Božić (2013) je mladi pijanista i kompozitor iz Srbije, koji je svoj izuzetni muzički dar pokazao već od najranijeg detinjstva. Trenutno je učenik Osnovne muzičke škole „Kosta Manojlović“ u klasi profesora Siniše Radojčića. Dobitnik je brojnih prvih, specijalnih i laureatskih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a publiku i stručnu javnost osvaja izraženom muzikalnošću, sugestivnim interpretacijama i zavidnom umetničkom zrelošću.

Među njegovim najznačajnijim uspesima posebno se izdvaja pobeda na prestižnom međunarodnom takmičenju Virtuosos V4+, gde je osvojio prvu nagradu i specijalnu nagradu žirija, nastupajući sa simfonijskim orkestrom Concerto Budapest. Do sada je nastupao na najuglednijim koncertnim scenama, među kojima su Kolarčeva zadužbina, Beogradska filharmonija, MTS dvorana i Dom Vojske Srbije. Kao solista je sarađivao sa ansamblima i orkestrima kao što su Orkestar RTS-a, Dečja filharmonija, Južnočeška filharmonija i Concerto Budapest, a nastupao je pod upravom istaknutih dirigenata Andreasa Kelera, Janoša Ača, Petera Valentoviča, Katarine Božić, Ljubiše Jovanovića i Olge Biserčić.

Svoje muzičko obrazovanje dodatno je usavršavao na brojnim master klasovima kod eminentnih profesora i umetnika, među kojima su Dmitrij Ljudkov, Natalija Mladenović, Natalija Trul i Georgi Slavčev.

Program:

1. Vidovdan

2. Mi smo deca neba

*Iskra Manojlović, vokalni solista

* David Božić, klavirska pratnja

3. Klod Debisi – Mali crnac

* Jakov Stepanov, klavir

4. Komarovskij – Veseli ples

5. D. Kabalevski – Klovnovi

* Savva Stepanov, violina

* Zoja Stepanova, klavirska pratnja

6. J. S. Bah – Preludijum i fuga, ce-mol

* Timofej Stepanov, klavir

7. G. F. Teleman – Fantazija za solo violinu br. 4

* Zoja Stepanova, violina

8. A. Igudesman – Applemania

* Timofej Stepanov, violina

9. A. Igudesman – Twinkle Twinkle You Big Star

* Zoja Stepanova, violina

* Timofej Stepanov, violina

10. I. Žebeljan – Čudo u Šarganu

* Timofej Stepanov, violina

* David Božić, klavir

11. I. Žebeljan – Felisija

* Zoja Stepanova, violina

* David Božić, klavir

12. J. S. Bah – Svita za violončelo br. 4: Bure i Žiga

* Timofej Stepanov, viola

13. D. Božić – SUZdAlj

14. S. Rahmanjinov – Barkarola

15. S. Rahmanjinov – Preludijum ge-mol

* David Božić, klavir

16. B. Godar – Serenada

17. D. Šostakovič – Preludijum, Valcer

18. D. Božić – HDdRevolution

Trio:

* Zoja Stepanova, violina

* Timofej Stepanov, viola

* David Božić, klavir