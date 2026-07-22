FK NAPREDAK: SUTRA POČINJE PRODAJA SEZONSKIH ULAZNICA

FK Napredak počinje prodaju sezonskih ulaznica za sezonu 2026/27. Imajuću vidu da će se takmičiti u Prvoj ligi Srbije, cene ulaznica, kako sezonskih, tako i pojedinačnih, su niže u odnosu na prethodno prvenstvo.
Prodaja će se vršiti na glavnoj blagajni na ulazu na stadion, od sutra 22. jula, do naredne srede 29. jula, u intervalu od 9 do 14 časova, svakog radnog dana. Za kupovinu sezonskih ulaznica neophodan je identifikacioni dokument, a za penzionere i poslednji ček od penzije, ili penzionerska kartica. Sezonske ulaznice važe za sve utakmice, uključujući i Kup utakmice.
Cene sezonskih ulaznica su:
– SEVER – 2000 dinara
– ISTOK- 3000 dinara
– ZAPAD 1 – 4000 dinara
– ZAPAD 2 – 5000 dinara
Cene sezonskih ulaznica sa popustom za penzionere su:
– SEVER – 1500 dinara
– ISTOK – 2000 dinara
– ZAPAD 1 – 3000 dinara
– ZAPAD 2 – 4000 dinara
Cene pojedinačnih ulaznica su:
SEVER – 200 dinara
ISTOK – 300 dinara
ZAPAD 1 – 400 dinara
ZAPAD 2 – 500 dinara.
Ulaznice se mogu kupiti i online na sajtu https://www.ticketline.rs/.