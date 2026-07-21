“Ključne reči” Vladimira Perića od četvrtka u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac u četvrtak 23. jula u 13 sati je otvaranje izložbe “Ključne reči” autora Vladimira Perića.

Izložba je deo umetničkog opusa autora zasnovan na ličnim i kolektivnim istorijama, sećanju i autorskoj tipografiji čiji je podnaslov “Analogna pretraga detinjstva provedenog u Kruševcu” i vizuelna je i tekstualna rekonstrukcija vremena odrastanja , oslanjajući se na porodične fotografije kao dragocene svedoke jednog vremena.

Na otvaranju će govoriti kustos i autor izlobe Biljana Grković i autor. Za posetioce izložba će biti otvorena do kraja jula.