OбукA Дигитална писменост у оквиру пројекта “Оснажи” – социо–економска инклузија рањивих жена

Поводом спровођења обуке Дигитална писменост која ће се одржати у периоду септембар – децембар ове године, у оквиру пројекта “Оснажи” – социо – економска инклузија рањивих жена, који има за циљ јачање социјалног и економског укључивања жена и других осетљивих група, из Градске управе Крушевац позивају све заинтересоване полазнике да се пријаве на обуку на телефон 064/8355597, како би били позвани на састанак и упознали се са свим детаљима обуке.
Контакт особа је Богдан Драмићанин запослен у Центру за стручно усавршавање где ће се и спроводити обука.
Полазници могу бити жене жртве насиља, самохране мајке, мајке деце са инвалидитетом, незапослене девојке и жене.
Пројекат “Оснажи” – социо – економска инклузија рањивих жена, је део ширег пројекта немачко – српске развојне сарадње „Подршка социјалном укључивању у Србији“, који спроводи GIZ у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.