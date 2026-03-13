RAZGOVOR S POVODOM, uoči probnog i završnog ispita za osmake

Probni završni ispit za osmake biće 27. i 28. marta, dok je završni ispit zakazan za 15. 16. i 17. jun. Prijave za prijemne ispite za srednje škole vrše se elektronski, od 1. do 8. aprila, a neposredno u školama 7. i 8. aprila.

Ovo je bila tema “Razgovora sa povodom”, uz primere dobre prakse uspešnog izbora budućeg zanimanja i povezivanja obrazovanja i privrede, sa ciljem zapošljavanja odmah po završetku školovanja.

Gosti emisije su načelnik Školske uprave za Rasinski okrug Zoran Asković, direktorka Hemijsko-tehnološke škole Dragana Banjac Kojić i psiholog u Muzičkoj školi “Stevan Hristić” Svetlana Aleksić.