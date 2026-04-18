Javno komunalno preduzeće Kruševac sprovelo veliku prolećnu akciju čišćenja grada

Javno komunalno preduzeće Kruševac sprovelo je veliku prolećnu akciju čišćenja grada. Učestvovao je veliki broj radnika komunalnog preduzeća i specijalizovanih vozila, a akcija je sprovedena u 13 gradskih mesnih zajednica i u Parunovcu.

U Velikoj prolećnoj akciji čišćenja grada Javno komunalno preduzeće Kruševac angažovalo je 200 radnika i 50 jedinica mehanizacije. Direktorka Miona Radovanović istakla je da je ovo do sada možda najveća akcija čićenja grada.

Smotri angažovanih vozila pred početak akcije prolećnog čišćenja grada prisustvovao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa saradnicima.

Iz Javnog komunalnog preduzeća Kruševac poručuju da, ako nešto bude ostalo od iznetog otpada, njihove ekipe će u nedelju to da pokupe i odlože na deponiju u Srnju.