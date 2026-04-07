Svetski dan zdravlja: Podsetnik da treba da mu budemo posvećeni svakog dana

Svetski dan zdravlja obeležava se svake godine 7. aprila širom sveta, sa ciljem da se podigne svest o najvažnijim zdravstvenim izazovima, ukaže na značaj prevencije i zdravih stilova života, i podstaknu pojedinci, zajednice i institucije da zajednički rade na unapređenju zdravlja.

Ovogodišnji Svetski dan zdravlja, pod sloganom „Zajedno za zdravlje”, ističe dostignuća savremene nauke i značaj istraživanja za unapređenje zdravlja stanovništva, posebno kroz primenu naučnih dokaza u kreiranju intervencija i preventivnih programa zasnovanih na dokazima.

U oblasti javnog zdravlja poseban značaj imaju istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem koja obezbeđuju prikupljanje informacija o znanju, stavovima i ponašanjima u vezi sa zdravljem i identifikuju negativne obrasce ponašanja i faktore rizika po zdravlje u različitim populacionim grupama.

Podaci istraživanja zdravlja pokazuju da su hronične nezarazne bolesti (bolesti srca i krvnih sudova, rak, dijabetes, hronične bolesti pluća, povrede) dugi niz godina najčešći razlog obolevanja, invaliditeta i prevremene smrti, kako u svetu tako i u Srbiji.

Zajednički promenljivi faktori rizika za hronične bolesti uključuju nepravilnu ishranu, nedovoljnu fizičku aktivnost, pušenje i stres, a mnoge od ovih bolesti mogu se sprečiti ili držati pod kontrolom usvajanjem zdravih navika i redovnim preventivnim pregledima.

Kada donosimo odluke o svom zdravlju, potrebno je da se oslanjamo na pouzdane izvore informacija, kao i da kontinuirano razvijamo veštine razumevanja i primene zdravstvenih saveta. Na taj način aktivno štitimo i unapređujemo svoje zdravlje, uz podršku zdravstvenih radnika koji pružaju pouzdane smernice i stručnu pomoć.

Svetski dan zdravlja je stoga prilika da se podsetimo da svaki dan u godini treba da bude posvećen očuvanju zdravlja. Obeležavanje Svetskog dana zdravlja predstavlja priliku za jačanje saradnje između zdravstvenih ustanova, obrazovnih institucija i zajednice. Kroz edukativne aktivnosti, preventivne preglede i javne kampanje, naučne informacije postaju dostupnije građanima, čime se podstiče odgovorno ponašanje prema sopstvenom zdravlju i zdravlju okoline.