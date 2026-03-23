Kakvo nas vreme očekuje ove sedmice: Smena sunca i oblaka

Ove sedmice promenljivo vreme, uz smenu sunca i oblaka, padavine i jak vetar, a krajem nedelje očekuje se i osetan pad temperature praćen oblacima i snegom. Maksimalna temperatura danas do 16 stepeni, od sutra malo toplije, u četvrtak zahlađenje.

Polje niskog vazdušnog pritiska će većem delu Balkana donositi oblake, a na jugu i ponegde na zapadu regiona biće i padavina.

Ovoga jutra širom Srbije je umereno oblačno. Temperatura se kreće od 0 do 8 stepeni, osim na planinama, gde ima mraza.

U nastavku dana očekuju se duži periodi sunčanog vremena, a više oblaka i uslova za kišu biće na zapadu i jugu Srbije. Na visokim planinama može provejavati sneg. Duvaće danas slab i umeren vetar istočnog smera.

Maksimalna temperatura od 13 do 16 stepeni.

Narednih dana vreme promenljivo. Od utorka do četvrtka nestabilno i toplije, u četvrtak uz olujni vetar. Temperatura do 20 stepeni. U četvrtak uveče očekujemo pad temperature, naoblačenje i kišu, a u petak će kiša preći u sneg ponegde i u nižim predelima.