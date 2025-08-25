Ambiciozni planovi kojima će se još više unaprediti rad AU EUREKA

Astronomsko Udruženje EUREKA osnovano JE pre 15 godina sa osnovnim cviljem popularizacije astronomije kao nauke među mladima ali i širom populacijom. Uz podršku grada Kruševca ovo udruženje organizovalo je na Jastrebcu 9. po redu astronomski kam,p koji je ove godine trajao duže, sa više učesnika i predavača.

U narednom periodu planiramo da nabavimo novu opremu, potrudićemo se da opservatoriju u Šarengradu postane solarna, očekujemo poziv iz Centra za promociju nauke za kupovinu solarnog teleskopa, a već smo nabavili kineski teleskop koji povezan na telefon daje astro fotograrfije odličnog kvaliteta – ističe Zoran Tomič savetnik ministra u Ministarstvu nauke i osnivač AU EUREKA.