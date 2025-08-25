SPLIT U ZNAKU MLADIH ŠAMPIONA: DECA IZ REGIONA DONELA SPORT, RADOST I PRIJATELJSTVO NA PLAZMA SPORTSKE IGRE MLADIH

Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih u Splitu okupilo je 820 dece iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Mali šampioni pokazali su da Igre nisu samo borba za medalje, već i festival druženja, fer-pleja i zajedništva.

Split je juče vrveo od dečje graje, smeha i navijačke euforije. U grad pod Marjanom stiglo je čak 820 mališana, dok su boje Srbije došli da brane šampioni iz 47 mesta i gradova. Njihova misija nije bila samo osvajanje medalja – već i sklapanje prijateljstava i zajedničko uživanje u sportu.

Plazma Sportske igre mladih traju već 29 sezona u Hrvatskoj, 15 u Bosni i Hercegovini, 12 u Srbiji i 2 u Sloveniji. Ove godine u sve četiri zemlje učestvovalo je 353.848 dece, dok je od osnivanja kroz Igre prošlo više od 3.440.000 učesnika.

Prvi dan međunarodnog finala doneo je puno uzbuđenja – od stonoteniskih mečeva, preko borbi u Telekom Srbija kupu u malom fudbalu, pa sve do napetih duela u uličnoj košarci 3×3.

Stoni tenis – Slovenci dominirali, Srbija osvojila srebro

Na stonoteniskim stolovima vodile su se velike borbe. Zlatne medalje otišle su u Sloveniju i Hrvatsku:

– Devojčice 2013. godište i mlađe: Sara Simončić (Šmarješke Toplice, SLO)

– Dečaci 2013. godište i mlađe: Luvro Posilović (Oroslavlje, HRV)

– Devojčice 2010. godište i mlađe: Karin Slatinšek (Novo mesto, SLO)

– Dečaci 2010. godište i mlađe: Tiber Turnšek Kovač (Celje, SLO)

Srebro u kategoriji dečaka 2010. godište i mlađe osvojio je Andreja Stevanović iz Leskovca, koji je poručio:

„Predstavljam Srbiju na ovom međunarodnom takmičenju. Već sam dva meča pobedio i očekujem da prođem grupu kao prvi, a u polufinalu ćemo videti jer su protivnici iz druge grupe zaista jaki. Takmičenje mi se mnogo sviđa i nadam se da ću upoznati još puno drugara iz drugih zemalja i steći prijateljstva za ceo život.”

Iako ovaj put bez medalje, hrabra Beograđanka Petra Ilić nije skrivala zadovoljstvo:

„Dolazim iz Beograda i treniram stoni tenis. Došla sam na turnir sa željom da pobedim, a sada sam već prošla grupu. Prvi put sam ovde u Splitu i veoma mi se dopada takmičenje. Nadam se da ću upoznati još novih drugara i volela bih da i sledeće godine ponovo dođem ovde.”

Telekom Srbija kup – ND Primorje, Novigrad 1947 i Lavovi na vrhu

Na terenima za mali fudbal vodila se prava drama do poslednjeg sudijskog zvižduka. Pobednici su:

1. ND Primorje (Ajdovščina, SLO)

2. Novigrad 1947 (Novigrad, HRV)

3. Lavovi (Sarajevo, BIH)

Ulična košarka 3×3 – malo je falilo Čačku za zlato

Posebnu pažnju privukle su devojčice iz ekipe Ča Basket iz Čačka, koje su Splitu donele sjajnu igru i ogromnu energiju:

„Mi smo iz Čačka, ekipa Ča Basket, i predstavljamo Srbiju. U Split smo došli kao prvaci Srbije i veoma smo ponosni na sebe. Druženje u Splitu je savršeno i idemo ka zlatu.”

Na kraju im je zaista malo falilo da osvoje zlato, a konačan plasman izgleda ovako:

Devojčice:

1. Visoke ali Barbara Dubrovnik (HRV)

2. Ča Basket Čačak (SRB)

3. Četvorke Zenica (BIH)

4. Joker Sombor (SRB)

Dečaci:

1. Skibidi Bjelovar (HR)

2. Mlađi Šakali Kraljevo (SRB)

3. Cunkovili Zagreb (HR)

4.Postojna, Postojna (SLO)

Ekipa Jovan Popović iz Kragujevca, iako nije stigla do završnice, poslala je snažnu poruku:

„Došli smo da predstavljamo Srbiju na Plazma Sportskim igrama mladih u takmičenju 3×3 u basketu. Iako smo ispali u grupnoj ovde nam je jako lepo. Druženje sa svima je predivno, a Split je zaista poseban grad.”

Najboljim košarkašima i košarkašicama priznanja je uručila Nevena Plavšić, pomoćnik gradonačelnika Kruševca za omladinu i sport.

Na kraju dana bilo je i slavlja i po neka suza, ali svi su složni – u Splitu je najvažnije druženje i stvaranje prijateljstava. Mladi sportisti nastaviće druženje na plaži, a već danas ih očekuju borbe u Coca-Cola Cupu, „Lino Između dve vatre“, atletici, Wiener Städitche Cup u rukometu, tenisu i odbojci.

Finale Coca-Cola Cupa prenosiće se uživo na TV Arena Sport u 20:00 časova.

Osim sporta, Igre donose i važne edukativne poruke: radionice „Zero Waste“ podsećaju na očuvanje životne sredine, dok kampanja „Pružam ruku, ne podmećem nogu“, u saradnji sa Dunav osiguranjem, promoviše borbu protiv svih oblika nasilja.

Plazma Sportske igre mladih podržavaju institucije svetskog sporta – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija, kao i brojni partneri: Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Igre već decenijama šire vrednosti prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja, a Split je još jednom pokazao da sport može biti most koji spaja ceo region.