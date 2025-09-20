VELIČANSTVENA VOJNA PARADA ‘SNAGA JEDINSTVA 2025’ ODRŽANA U BEOGRADU

U okviru velike vojne parade “Snaga jedinstva” održan je defile ešelona jedinica svih rodova i službi Vojske Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandara Vučić je dao znak za početak defilea, a na čelu je zamenik načelnika generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković.

Usledio je ešelon jedinica Vojske Srbije, na čelu sa komandantom ešelona, pukovnikom Grujicom Vukovićem, komandantom 4. brigade Kopnene vojske.

Na čelu zastavnog voda nalazio se kapetan prve klase Nebojša Antić, a zastavu Republike Srbije nosio je potporučnik Bogdan Maletin.

U okviru ešelona jedinica prodefilovali su podešeloni – podešelon ratnih zastava, koje su nosili kadeti Vojne akademije, podešeloni Garde, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, jedinica Kopnene vojske, (uključujući četiri brigade i mešovite artiljerijske brigade).

U okviru velike vojne parade “Snaga jedinstva”, pripadnici Garde izveli su egzercir – prikaz uvežbanosti strojevih radnji, dok su pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre” izvele prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu.

Gardisti su egzercri izveli uz dve kompozicije iz spleta srpskih rodoljubivih pesama: “Oj, Srbijo, mila mati” i “Tamo daleko”.

Nakon toga, posetioci su imali priliku da vide prikaz obezbeđenja određene ličnosti na javnom skupu, koju su izveli pripadnici Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre”.

Usledio je ešalon pripadnika Rečne flotile, koji su izvršili tzv. “rubni pozdrav”.

Ešalon su činili brod posebne namene BPN-30 “Kozara”, rečni patrolni brod tip 111, pomoćni rečni brod tip 36 “Šabac”, rečni višenamenski brod, rečni patrolni brod 211, rečni desantni brod, čamac RHIB-270.

Izraelski raketni sistemi PULS i besposadna letelica Hermes 900 po prvi put su danas prikazani javnosti u defileu na velikoj vojnoj paradi “Snaga jedinstva” u Beogradu.

PULS je modularni raketni sistem koji proizvodi izraelska firma Elbit, sa dometom paljbe od 40 do 300 kilometara, u zavisnosti od tipa rakete koji koristi, a odlikuje ga velika preciznost.

Hermes 900 je besposadna letelica srednje veličine za taktičke misije, koju odlikuje velika autonomija leta i sofisticiranost senzora.

Takođe, u okviru podešelona besposadnih sistema, prvi put su prikazani i sistemi lutajuće municije (tzv. dronovi samoubice) Shadow-25 i Shadow-50, emiratske firme EDGE, sa dometom do 295 kilometara.

Shadow-25 je lutajuća municija na mlazni pogon, dok je Shadow-50 na klipni pogon. Javnosti je prvi put prikazan i ruski sistem za elektronsko ratovanje “Krasuha”.

U okviru velike vojne parade je održan i nalet ešalona vazduhoplovnih jedinica, u kojem su učestvovala i dva višenamenska aviona “rafal” francuskog ratnog vazduhoplovstva zajedno sa dva srpska “miga”.

Pored naleta aviona “rafal”, koji će se uskoro naći i u naoružanju RV i PVO, posetioci su mogli da vide nalet podešelona lovačke avijacije sa “migovima 29”, podešalona lovačko bombarderske avijacije sa “orlovima” i “supergalebovima”, školske avijacije sa “lastama”, transportne avijacije sa C-295 CASA i An-26, kao i podešalon avijacije aviona za aero-foto snimanje Pajper Seneka.

Usledio je podešelon helikopterskih jedinica, koji su činili helikopteri Mi-35 M/P, Mi-17, H-145, Gama, Gazela, nakon čega smo mogli da vidimo prelet grupe gostujućih vazduhoplova – “rafal”, kao i nalet helikoptera MUP-a.

Velika vojna parada “Snaga jedinstva”, završena je skokom padobranaca iz helikoptera H-145, sa visine između 1.500 i 2.000 metara.

Jedan padobranac je nosio zastavu Republike Srbije, a drugi zastavu Vojske Srbije.

Prethodno je mogao da se vidi prelet grupe gostujućih francuskih vazduhoplova – “rafal”, kao i nalet helikoptera MUP-a.

Uoči padobranskog skoka, posetioci su imali priliku da vide nalet ešelona vazduhoplovnih jedinica, čiji komandant je bio general-major Brane Krnjajić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je na vojnoj paradi “Snaga jedinstva 2025” predstavljen ponos Srbije i poručio da Srbija hoće mir, ali i da zna da sačuva svoju teritoriju i budućnost.

Vučić je objavio na Instagram nalogu “buducnostsrbijeav” fotografije sa današnje parade koja je održana povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

“Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod. Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost. Ovo je naša snaga. Snaga jedinstva”, naglasio je Vučić.