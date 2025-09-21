KRUŠEVAC KROZ OBLAKE: Vikend u gradu u znaku Festivala balona

Deveti po redu Međunarodni Festival balona “Kruševac kroz oblake”, okupio je veliki broj Kruševljana, ali i posetilaca iz okoline i drugih gradova Srbije. U organizaciji Turističke organizacije grada Kruševca i pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Ministarstva za omladinu i turizami, ova manifestacija važi za jednu od najposećenijih i najpopularnijih u Srbiji.

Već u popodnevnim časovima za građane je juče organizovano podizanje i spuštanje u korpi balona, pre zvaničnog otvaranja nastupio je DJ Aleksandar, a posetioci su bili u prilici da uživaju u svetu letećih balona i „NIGHT GLOW“ – noćnom performansu balona. Festival je sinoć otvorila je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

– Čast mi je da vas pozdravim na devetom festivalu balona po kome je Grad Kruševac postao prepoznatljivo mesto na turističkoj mapi Srbije, ali i šire. Baloni simbolizuju slobodu i potrebu da se uvek vide više i dalje baš kao što naš grad teži da raste i da se razvija. Zahvaljujem se organizatoru, entuzijastima i svima koji su svojim trudom, ljubavlju i kreativnošću omogućili da Kruševac iz godine u godinu bude domaćin manifestaciji koja okuplja veliki broj posetilaca. Neka i ove godine šarenilo balona iznad Kruševca bude simbol naše otvorenosti, kulture i spremnosti da budemo deo sveta, ali i da čuvamo svoju tradiciju i svoj grad- istakla je Aleksić i poželela dobrodošlicu i lep provod svim učesnicima i posetiocima festivala.

Usledio je koncert Nikole Rokvića.

Program Festivala se nastavlja danas. U popodnevnim časovima za građane je organizovano podizanje i spuštanje u korpi balona, a od 20:30 sati je koncert Milice Pavlović.