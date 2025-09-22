Zoran Tomić, potpredsednik Gradskog odbora SNS, o vojnoj paradi u Beogradu: Snaga Srbije

Vojna parada “Snaga jedinstva” u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održana je ispred Palate Srbija u Beogradu. Pored defilea jedinica i prikaza naoružanja, predstavljen je atraktivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i Rečne flotile – sa oko 60 različitih letelica koje su nadletale Beograd. Jedan od najznačajnijih momenata parade bilo je nošenje srpske zastave duge 300 metara.

Na dostojanstven način prikazan je Srbiji – ponos Srbije, a to je Vojska Srbije, u punom svom sjaju, kao i 19 novih sredstava na kraju vojne parade.O tome je u Jutarnjem programu naše medijske kuće govorio potpredsednik Gradskog odbora SNS Zoran Tomić.