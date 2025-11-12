Održana Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana grada Kruševca za period od 2026. do 2028.

U Gradskoj upravi održana je Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana grada Kruševca za period od 2026.-2028. godine.

Predlozi i sugestije na nacrt Plana, u pisanom obliku, mogu se dostaviti do 16. novembra gradskoj upravi, i nakon razmatranja predloga ovaj strateški dokument ulazi u skupštinsku proceduru.

Na konkurs koji raspisuje lokalna samouprava isključivo se može javiti civilni sektor, odnosno udruženja građana, dok javne ustanove ovaj dokument implementiraju kroz svoj godišnji program.