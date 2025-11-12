Ambasador Slovačke Republike Mihal Pavuk na sastanku sa privrednicima u Regionalnoj privredoj komori Kruševac

“U Kruševac smo došli sa raglogom da bismo unapredili naše odnose koje već neko vreme uspešno razvijamo u vezi sa investicijama” – rekao je ambasador Slovačke Republike Mihal Pavuk pre sastanka sa privrednicima u Regionalnoj privredoj komori Kruševac, tokom zvanične posete Rasinskom upravnom okrugu.

Njegovu ekselenciju, ambasadora Slovačke, i učesnike sastanka pozdravio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović koji je izrazio nadu da će kulturno – privredna saradnja nastaviti da ide uzlaznom putanjom.

Prema podacima Regionalne privrede komore Kruševac, iz Rsinskog okruga se više robe izveze nego što se uveze iz Slovačke, a prošle godine spoljnotrgovinska razmena je iznosila skoro 56 miliona evra.