Delegacija Grada Kruševca obišla mesne zajednice Mačkovac i Globoder i razgovarala sa meštanima

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković sa delegacijom Grada obišla je mesne zajednice Mačkovac i Globoder. Sa meštanima je razgovarano o tekućim i dugoročnim problemima, kao i o prioritetima u razvoju infrastrukture.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković je obrazložila da će se na sastanku sa meštanima analizirati investicije uvrštene u Program razvoja, ali i drugi zahtevi koji su se u međuvremenu istakli kao prioritetni ili neophodni.

Zamenica Radojković je naglasila da su neposredni razgovori na terenu od neprocenjivog značaja. Takođe je istakla da na sastancima sa gradskim rukovodstvom prisustvuje sve veći broj ljudi koji na taj način imaju priliku da izlože sve ono što im je potrebno i što planiraju.

Iz tog razloga, prisustvovali su i pomoćnici gradonačelnika Ana Prvanov i Darko Andonov, predstavnici Gradske uprave, kao i direktori javno komunalnih preduzeća „Kruševac“ i „Vodovod“, Miona Radovanović i Vladimir Milosavljević i direktor javnog preduzeća za projektovanje i izgradnju Miloš Jović.

Ciljevi su konkretni rezultati na terenu koji su ostvarivi samo ukoliko postoji iskrena i konstruktivna dvosmerna komunikacija.

Predsednik MZ Mačkovac koja broji oko 1000 meštana, Miroljub Ilčić je rekao da su se tokom proteklog perioda najveće investicije odnosile na zamenu dotrajalog asfalta na tri frekventne deonice puta: dve u dužini od po 400 metara i jednu od 300. Takođe, asfaltiran je i put na ulazu u selo dužine 200 metara. U oblasti putne infrastrukture, zaseok Nikolići takođe je dobio 700 metara novog asfalta, ali i novu trafo stanicu jačine 10 kilovata, za koju je sredstva obezbedio EPS.

Uz pomoć Gradske uprave i JKP „Kruševac“, u centru sela napravljena je Spomen ploča u čast meštana koji su herojski stradali tokom oslobodilačkih ratova Srbije.

Kao planove, Ilčić je izdvojio asfaltiranje dva zaseoka u Mačkovcu: Đokići i Miljkovići, ukupne dužine od oko 900 metara. Najveći problem, zaključio je, odnosi se na izgradnju kanalizacije, za koju je neophodno najpre izraditi projektno – tehničku dokumentaciju.

Što se tiče MZ Globoder, predsednik MZ Nenad Trnavac kao prioritet je izdvojio asfaltiranje 3 ulice, završetak Doma Kulture, čišćenje potoka koji se izliva tokom većih padavina i saniranje dva mostića koja su već počela da se obrušavaju. MZ Globoder jedna je od većih seoskih mesnih zajednica i broji oko 2000 stanovnika.