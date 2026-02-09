Čestitka ministra Bratislava Gašića predsedniku Republike Srpske 

Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je čestitku Siniši Karanu povodom pobede na predsedničkim izborima u Republici Srpskoj. U čestitki se kaže:

“Poštovani gospodine Karan,

Upućujem Vam iskrene čestitke povodom pobede na izborima za predsednika Republike Srpske.

Republika Srbija, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, ostaje posvećena otvorenoj i prijateljskoj saradnji sa Republikom Srpskom u svim oblastima.

Spremni smo da i ubuduće zajedno radimo na očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti, na dobrobit svih građana u regionu.

Želim Vam puno uspeha na novoj dužnosti, a građanima Republike Srpske prosperitet i mirnu budućnost.

Živela Republika Srpska.

Živela Srbija.”