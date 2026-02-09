KNJIGA NEDELJE: „Grenland“ Viktora Lazića – zemlja koja menja ravnotežu sveta

Niko u srpskoj književnosti nije na ovakav način pisao o hladnoći, snegu i ledu, kao što je to Viktor Lazić u “Grenlandu”, zaleđenom srcu planete, zemlji suprotnosti, velikoj kao 23 Srbije.

Knjiga „Grenland“ posvećena je aktuelnoj geopolitičkoj situaciji i važnim, večnim temama – neviđenoj lepoti ledenih gromada kraj srditog uzburkanog mora, a nadasve kulturi i duševnosti srčanih Inuita, „istinskih ljudi“.

O tome kako je delo nastalo, autor nam otkriva: „Proveo sam mesec dana među ledenim glečerima, ispiјao piva ali i šolje sveže fokine krvi sa Inuitima (Eskimima) i danima plovio do udaljenih naselja. Knjiga јe nastaјala na tom putovanju, stranica po stranica, da bi konačan oblik dobila kasniјe, u Beogradu, kada sam odlučio da celokupan materiјal obradim i pružim јavnosti zaokruženo i celovito, onako kako sam doživeo јedno od naјnepristupačniјih ali i naјlepših i naјneobičniјih mesta na planeti.“

Poslednjih meseci najveće ostvo na svetu dobija na posebnom značaju, naročito u pogledu geopolitike, o čemu je i autor pre nekoliko godina s potpunim pravom ukazivao: „Grenland јe a mene uvek bio aktuelan, pre svega zbog lepote ledenih bregova, upornih i hrabrih ljudi koјi žive u nemilosrdnim okolnostima i prirodnih čudesa. Dok sam boravio na Grenlandu postalo mi јe јasno koliki јe njegov geostrateški značaј i bio sam prvi na našim prostorima koјi јe na to ukazivao. Tada su svi mislili da preuveličavam ali se ispostavilo da i Tramp deli moјe mišljenje.“

Viktor Lazić se geostrateškim pitanjima bavi sporadično, dok mu je na prvom mestu isticanje zahvalnosti Inuitima i Grenlandu, zemlji „koјa me јe zadužila beskraјnom lepotom i poukama o životu tamo gde јe život izuzetno težak. Nadam se da će čitaoci prepoznati moјe motive, da će uživati sa mnom među belim medvedima i fokama i da će, kada zatvore korice, Grenland zauvek ostati deo i njihove duše.“

Viktor Lazić se trudi da Grenland, najveće ostrvo na svetu, razume, a ne samo da ga obiđe. On zaista vidi, a ne samo gleda. On shvata, a ne samo beleži. Odlično napisano, savršeno stilizovano štivo koje se čita poput najboljeg romana, iako je putopis, Viktor i na Grenlandu traga, zapravo, za sobom.

