Promovisana knjige ZLATOUST NA KRSNO-VASKRSNOM PUTU HRISTOVOM

Sa blagoslovom Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog gospodina Davida, u Parohijskom domu Sabornog hrama SVETOG ĐORĐA u našem gradu, održana je promocija knjige ZLATOUST NA KRSNO-VASKRSNOM PUTU HRISTOVOM.

Ovaj zbornik izabranih beseda, pisama i svedočenja crkvenih o progonu Jovana Zlatoustog sa konstantinopoljske katedre, priredio je i preveo Dejan J. Lučić.

O knjizi su osim prevodioca govorili i mr Aleksandar Erić paroh Sabornog hrama i protojerej-stavrofor Đorđe Milojković starešina Sabornog hrama.