Buđenje Lazarevog grada: Reviziona arheološka istraživanja Kruševačkog grada u 2025. godini“ naziv je izložbe autora Marina Bugara i Danijele Petković, koja se otvara u četvrtak 12. februara 2026. godine, u 13 časova, u Velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac, ul. Trg Despota Stefana 15.

Izradi Studije zaštite, prezentacije i revitalizacije srednjovekovnog grada u Kruševcu i idejnog rešenja o obnovi Kruševačkog grada, prethodila su reviziona arheološka istraživanja u periodu jun — avgust 2025. godine.

Iskopavanja su sprovedena u organizaciji Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, uz učešće Narodnog muzeja Kruševac. Istražena površina obuhvatila je oko 280 kvadratnih metara na prostoru Velikog i Malog grada srednjovekovnog Kruševca.

Glavni ciljevi u arheološkom radu odnosili su se na:

– definisanje međusobnog hronološkog odnosa bedema Velikog i Malog grada,

– definisanje temeljnih zona bedema i pripadajućih kula 6, 16, 11 i 17 Velikog grada sa spoljne i unutrašnje strane,

– otkrivanje i dokumentovanje spoljnog odbrambenog zida na potezu između kula 11 i 17,

– definisanje temeljnih zona bedema Malog grada i Glavne gradske kule sa unutrašnjih strana

– detaljno dokumentovanje istraženih površina i utvrđivanje stratigrafske slike lokaliteta.

Posetioci će biti u prilici da vide ostatke objekta iz mlađeg kamenog doba i tri jame iz kasnosrednjovekovnog perioda sa pripadajućim arheološkim nalazima. Poseban omaž odat je starijim kolegama kroz prikaz arhivskih fotografija o arheološkim istraživanjima grada koja su sprovedena tokom 60-tih i 70-tih godina prošlog veka.

Otvaranje izložbe: četvrtak 12. februar, 13 sati, Velika sala Narodnog muzeja Kruševac

Trajanje izložbe: 12. februar — 2. mart, 2026 Prikaži manje