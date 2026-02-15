Preminuo Dragan Boković Boško

U 66. godini, nakon duge bolesti, preminuo je Dragan Bošković, radijski autor i voditelj i kulturni radnik.

Rođen je 2. aprila 1960. u Kruševcu. Strast prema radiju i pločama usmerila je njegov profesionalni put ka medijima, producentskim vodama i radu u kulturi. U Domu omladine kao muzički urednik pokreće brojne programe koji su reprezentovali grad i Srbiju, a slušaocima Radio Kruševca ostaće u trajnoj memoriji kao autor “Muzičke klackalice” i “Biznis kluba”, koji je svaskog dana od 17 do 20 sati bilo omiljena emisija brojnih Kruševljana. Pokrenuo je Radio OK i Radio Čigru, da bi se zatim posvetio sportskom ribolovu i sa svojim klubom “Čigra” ostvario zapažene rezulatet na brojnim međunarodnim takmičenjima, istovremeno se aktivirajući na zaštiti jezera Ćelije.

Sahrana Dragana Boškovića je u utorak, 17. februara, na Kruševačkom Starom groblju u 13.00 časova.