KRUŠEVAC OBELEŽAVA DAN DRŽAVNOSTI: Položeni venci na Spomenik kosovski junacima

Grad Kruševac obeležio je Dan državnosti Srbije, polaganjem venaca brojnih zvaničnih delegacija i udruženja građana na Spomenik kosovskim junacima. U ime Grada Kruševca, počast su odale predsednica Skupštine Dragana Barišić i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Dan državnosti Srbije – Sretenje, je državni praznik koji se proslavlja 15. i 16.februara, a ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. dignut Prvi srpski ustanak.Takođe se proslavlja kao Dan ustavnosti Srbije povodom donošenja prvog Ustava Knjaževstva Srbije u Kragujevcu 1835.godine, tzv. Sretenjski ustav. Sretenje je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije.

Tim povodom, osim zvaničnika Grada, vence su položile delegacije Rasinskog upravnog okruga, Vojske RS ( kruševački garnizon ), Policije, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije, Udruženje rezervnih vojnih starešina, Ratni vojni invalidi, Kolo srpskih sestara, pokret Srce heroja, Graditelji mira, Bojevo bratstvo, Slobodarski pokret Srbije, Udruženje za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Srpska pravoslavna armija, Udruženje vojnih penzionera, Udruženje penzionera „Car Lazar“…

Polaganju venaca prisustvovali su i predstavnici rukovodstva Grada i Gradske uprave.

Državna svečanost povodom Dana državnosti Srbije održava se danas kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak.