Specijalistička obuka vojnika logističkih službi

Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka koji su regrutovani za vojnoevidencione specijalnosti logističkih službi trenutno se nalaze na specijalističkoj obuci u Centru za obuku logistike.

U ovoj jedinici Komande za obuku, koja je razmeštena u garnizonima Kraljevo, Kruševac i Niš, vojnici se obučavaju za više od 20 dužnosti — za bolničare, vatrogasce, vozače, elektromehaničare za vozila točkaše i guseničare, mehaničare za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, kao i za dužnosti hidrotehničara, kuvara i pekara.

U kruševačkoj kasarni „Car Lazar“, u ovoj generaciji obuku prolaze vojnici tehničke i intendantske službe koji se osposobljavaju za dužnosti mehaničara za optička sredstva i nišanske sprave, vatrogasaca i kuvara.

Potporučnik Dina Stojanović, komandir voda za obuku kuvara u četi za obuku intendantske službe, ističe da u ovoj jedinici vojnici imaju sve uslove za specijalističku obuku, kako za dužnosti kuvara, tako i za dužnosti hidrotehničara i pekara.

— Vojnici kuvari prvo stiču teorijska znanja, a onda ih praktično primenjuju u nastavnoj radionici kuvarstva. Oni se osposobljavaju za rad u vojničkim restoranima i rad na ratnoj kuvarskoj tehnici, dok se hidrotehničari osposobljavaju za vodoobezbeđenje — kaže potporučnik Stojanović dodajući da vojnike po završetku ove faze obuke očekuje evaluacija i, potom, premeštaj u jedinice Vojske Srbije na drugi period obučavanja.