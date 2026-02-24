Na dnevnom redu 18. sednice Skupštone grada Kruševca 20 tačaka; izmenjeno radno vreme Gradske uprave

Osamnaesta po redu sednica Skupštine grada Kruševca održava se u sredu 25. februara. Na dnevnom redu je 20 tačaka, između ostalog, predlog Odluke o angažovanju revizora za Završni račun budžeta grada za 2025-tu godinu, kao i predlog odluke o dodeli javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kruševca.

Pred odbornicima će se naći i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program rada više ustanova, predlozi o razrešenju i imenovanju članova nadzornih i školskih odbora, planovi detaljne regulacije, i više rešenja o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta u svojini grada. Skupština počinje u 10 sati, a tok zasedanja direktno prenosi Televizija Kruševac.

Iz Gradske uprave Kruševac obaveštavaju da je zbog održavanja Sednice Skupšite izmenjeno radno vreme Gradske uprave koja će za građane raditi od 12 do 17 časova.