U Medinskoj školi u toku radovi na rekonstrukciji kompletne podne podloge

Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a rukovodstvo grada nastavlja da obilazi kruševačke osnovne i srednje škole sa ciljem unapredjenja infrasttrukturnih uslova, naglasila je pomoćnica gradonačelnika Snežana Aleksić, koja je danas obišla Medinsku školu u Kruševcu.

U Medinskoj školi u toku su radovi na rekonstrukciji kompletne podne podloge u holu i na stepeništu. Direktor Nenad Nastić ističe da Medicinska škola ima veliku podršku brojnih društveno odgovornih kompanija među kojima je i vodeća osiguravajuća kuća u Srbiji – Dunav osiguranje, koja je omogućila da škola u potpunosti bude klimatizovana.

Zahvaljujući prijateljima Škole, kabinet za laboratorijske tehničare, koji je posle 50 godina vraćen u ovu školu, dobio je laboratorijske stolice, a završeni su i radovi u fiskulturnoj sali.

Za naredni period planirano je uređenje prostora iza škole gde će biti sportski teren sa tribinama i zaštitnom ogradom, za šta je Medicinska škola već dobila odobrenje grada.

Takođe, u planu je i sređivanje tavanskog prostora čija nemena će biti smeštaj učenika u periodu između praktične i teorijske nastave, kao i izgradnja medijateke.