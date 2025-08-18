FK Napredak remizirao u Kragujevcu

Radnički 1923 i Napredak su remizirali u Kragujevcu, a oba tima nisu uspela da pronađu put do mreže. Utakmica je protekla u ravnopravnoj igri, ali i pored 31 šuta sa igračem više, nisu uspeli da pobede ovaj meč.

U petom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Napredak je u Kragujevcu, u utakmici bez golova, podelio bodove sa Radničkim 1923.

Kruševljani su više od 50 minuta imali igrača manje na terenu, pošto je Šubert kažnjen crveim kartonom, ali uspeli su da se odbrane i upišu na kraju treći ovosezonski remi.

U sledećem kolu, u petak, 22. avgusta, Napredak gostuje u Ivanjici, kod Javora.

Pored prvotimaca, prvenstvenu utakmicu drugog kola Kvalitetne lige Srbije odigrali su omladinci Napretka i izgubili u gostima od Voždovca (0:2).

Foto: FK Napredak