Specijalni rezervat prirode Osredak u narednom periodu dobiće osmatračnicu za posmatranje ptica i info tablu

Na samo 14 kilometara od Kruševca nalazi se Specijalni rezervat prirode Osredak, koji se prostire na 246 hektara. Ovim prostorom gazduje JKP Kruševac koji obezbeđuje i čuva prostor.

Pored postojećih sadržaja, u narednom periodu dobiće OSMATRAČNICU ZA POSMATRANJE PTICA I INFO TABLU. U Specijalnom rezervatu prirode se održavaju brojne radionice za đake a kada i drugi posetioci dođu osmatračnica za ptice i info tabla omogućiće svima da još više uživaju u ovom jedinstvenom prirodnom prostoru i saznaju koje najzaštićenije biljne i životinjske vrste ovde žive.