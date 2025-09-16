16/09/2025 - 14:11
RTK | Radio televizija Kruševac
Društvo

Specijalni rezervat prirode Osredak u narednom periodu dobiće osmatračnicu za posmatranje ptica i info tablu

Autor: RTK

Na samo 14 kilometara od Kruševca nalazi se Specijalni rezervat prirode Osredak, koji se prostire na 246 hektara. Ovim prostorom gazduje JKP Kruševac koji obezbeđuje i čuva prostor.

Pored postojećih sadržaja, u narednom periodu dobiće OSMATRAČNICU ZA POSMATRANJE PTICA I INFO TABLU. U Specijalnom rezervatu prirode se održavaju brojne radionice za đake a kada i drugi posetioci dođu osmatračnica za ptice i info tabla omogućiće svima da još više uživaju u ovom jedinstvenom prirodnom prostoru i saznaju koje najzaštićenije biljne i životinjske vrste ovde žive.